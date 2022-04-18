Более 60 жителей ставропольского села отравились питьевой водой

В селе Марьины Колодцы на Ставрополье 63 человека обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции. Год назад в этом же населенном пункте уже случалось массовое отравление.

Люди начали обращаться к врачам накануне. Сегодня число пострадавших выросло до 63, среди них 51 ребенок, сообщил и.о. главы Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.

«Количество госпитализированных практически не увеличивается, на сегодняшний день это трое детей, двое из них в нормальном состоянии, у одного – небольшая температура», – уточнил чиновник. Кроме того, в больницу попал один пожилой человек.

В Минераловодском городском округе введен режим повышенной готовности. В село наладили подвоз воды. Специалисты взяли пробы из водопровода и провели дохлорирование. Ситуацию под свой контроль взял губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

По факту массового отравления проводится проверка. Как сообщили в прокуратуре, подобная ситуация в этом селе уже складывалась год назад. Тогда благодаря вмешательству надзорного ведомства в Марьиных Колодцах были произведены работы по замене водовода.

Ставрополь, Зоя Осколкова

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