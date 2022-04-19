Сибиряк, сжегший сожительницу и двоих детей из ревности, предстанет перед судом

В Иркутской области будут судить 28-летнего жителя Качугского района, обвиняемый в жестоком убийстве двух детей и покушении на убийство их матери и еще одного ребенка. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Преступление было совершено 5 февраля в деревне Тимирязева из-за ревности. Обвиняемый после распития алкогольных напитков пришел к своей сожительнице, облил ее и ее младшего ребенка легковоспламеняющейся жидкостью, разлил эту жидкость по поверхности кровати, где находились старшие дети, и поджег их.

Двое детей в возрасте 2 и 4 лет погибли на месте, их 30-летняя мать и пятимесячный ребенок были госпитализированы с ожогами. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Злоумышленника задержали по горячим следам, на допросе он признал вину. Сейчас он по решению суда находится под арестом в СИЗО.

Ему предъявили обвинение по п.п. «а», «в», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом), ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на умышленное причинение смерти двум лицам, в том числе малолетнему, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом).

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Подсудимому грозит пожизненное лишение свободы.

Иркутск, Наталья Петрова

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