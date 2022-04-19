В Мурманской области следователи проверяют избиение школьницами 12-летней девочки

Управление Следственного комитета по Мурманской области проводит проверку по факту избиения 12-летний девочки. В рукоприкладстве подозревают подруг пострадавшей.

Инцидент произошел в городе Кандалакши. Две школьницы заманили девочку в заброшенное здание на окраине. Одна из них держала жертву, вторая била по голове, вооружившись кирпичом.

Девочку все-таки отпустили и пригрозили расправой, если она расскажет все взрослым. Дома мать увидела кровь у ребенка и заставила рассказать, как все было, а затем обратилась в правоохранительные органы.

«Проводится доследственная проверка по факту причинения телесных повреждений 12 летней девочке. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. В настоящее время опрашиваются очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза», – сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Мурманской области Алина Александрович.

Мурманск, Зоя Осколкова

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