На авианосце ВМС США за неделю скончались три моряка

На борту авианосца ВМС США «Джордж Вашингтон» за неделю зафиксированы три смерти. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских военных.
В настоящее время авианосец находится на капитальном ремонте на судостроительной верфи в Виргинии.
Первое тело было найдено 9 апреля, на следующий день обнаружили мертвым еще одного служащего. 15 апреля на судне нашли без сознания моряка, его доставили в больницу, где врачи констатировали смерть.
По данным военного командования, все эти случаи не связаны между собой. Расследование всех трех инцидентов проводят местные власти совместно с Военно-морской службой уголовных расследований (NCIS).
Вашингтон, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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