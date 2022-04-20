На авианосце ВМС США за неделю скончались три моряка

На борту авианосца ВМС США «Джордж Вашингтон» за неделю зафиксированы три смерти. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских военных.

В настоящее время авианосец находится на капитальном ремонте на судостроительной верфи в Виргинии.

Первое тело было найдено 9 апреля, на следующий день обнаружили мертвым еще одного служащего. 15 апреля на судне нашли без сознания моряка, его доставили в больницу, где врачи констатировали смерть.

По данным военного командования, все эти случаи не связаны между собой. Расследование всех трех инцидентов проводят местные власти совместно с Военно-морской службой уголовных расследований (NCIS).

Вашингтон, Зоя Осколкова

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