российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 20 апреля 2022, 11:07 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

На авианосце ВМС США за неделю скончались три моряка

Фото: Pixabay

На борту авианосца ВМС США «Джордж Вашингтон» за неделю зафиксированы три смерти. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских военных.

В настоящее время авианосец находится на капитальном ремонте на судостроительной верфи в Виргинии.

Первое тело было найдено 9 апреля, на следующий день обнаружили мертвым еще одного служащего. 15 апреля на судне нашли без сознания моряка, его доставили в больницу, где врачи констатировали смерть.

По данным военного командования, все эти случаи не связаны между собой. Расследование всех трех инцидентов проводят местные власти совместно с Военно-морской службой уголовных расследований (NCIS).

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Эксперт назвал гонконгский доллар одним из эквивалентов доллара США / В Китае связали отказ Байдена посетить Украину с ограниченностью возможностей США / СМИ: Байден намерен избираться на второй президентский срок / В США на химзаводе произошла утечка токсичного вещества / Псаки: у Байдена по-прежнему нет планов отправки войск на Украину / В США младенцев в детском саду накормили печеньем с коноплей / Американка ранила трех полицейских / США угрозами заставляют Латинскую Америку присоединиться к санкциям против РФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США,