В Башкирии нашли мертвыми сотрудника ГИБДД и его супругу

В Башкирии обнаружили тела сотрудника правоохранительных органов и его супруги. Предполагается, что они погибли из-за утечки газа. Об этом сообщают в региональном управлении МВД.
Трагедия произошла в городе Кумертау. Сотрудник ГИБДД не вышел на работу, обеспокоенные коллеги пришли к нему домой, но дверь им никто не открыл. На телефонные звонки никто не ответил.
«Было принято решение вскрыть квартиру, где были найдены тела сотрудника и его жены, а также домашних животных», – говорится в сообщении.
Предположительно, супруги стали жертвами несчастного случая из-за неисправности газового оборудования. На место кроме полиции также прибыли сотрудники газовой службы.
Уфа, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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