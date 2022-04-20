В Анапе мать повела 8-летнюю дочь купаться в шторм. Девочка погибла, возбуждено дело

В Анапе восьмилетняя девочка погибла во время купания в Черном море с матерью в шторм. Возбуждено уголовное дело. Матери ребенка назначена психиатрическая экспертиза. Об этом сообщает управление СК РФ по Краснодарскому краю.

Согласно данным следствия, накануне 31-летняя женщина повела свою малолетнюю дочь купаться в штормовое море, несмотря на очень холодную воду и волны. Обе стали тонуть. Мать и дочь заметил охранник санатория и вызвал экстренные службы. Спасатели помогли женщине выбраться на берег и извлекли из воды тело погибшей девочки. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках расследования уголовного дела в отношении подозреваемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

По данным краевого гидрометцентра, в настоящее в Анапе температура воды не превышает 11 градусов. Спасатели предостерегли гостей и жителей курорта от купания в ледяном и штормовом море.

Анапа, Наталья Петрова

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