В школе Нижнего Новгорода семь детей пострадали от перцового баллончика

В Нижнем Новгороде семь школьников отравились газом из перцового баллончика. Следственный комитет проводит проверку.

Инцидент произошел в школе № 160, сообщает региональное управление СКР. Один из участников распылил перцовый баллончик, в результате на ухудшение самочувствия пожаловались семь школьников.

Шестерых пострадавших госпитализировали в детскую областную больницу с признаками ингаляционного отравления, одного отпустили домой. При этом трое детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести под медицинским наблюдением.

«На место происшествия незамедлительно выехали следователи СО по Ленинскому району, а также следователи-криминалисты областного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – добавили в СК.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

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