«Решили покататься»: трое подростков погибли в Mercedes, упавшем в водный канал в Дагестане

Трое подростков погибли в машине, опрокинувшейся в водный канал в Кизилюртовском районе Дагестана. Еще двоим удалось спастись. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, ДТП случилось около 22:30 среды в селе Султан-Янги-Юрт. Находившийся за рулем Mercedes-Benz 17-летний местный житель, не имеющий водительских прав, не справился с управлением и съехал с дороги в канал имени Октябрьской Революции.

В результате аварии трое пассажиров иномарки 16-17 лет скончались на месте происшествия. Еще двое подростков смогли выбраться из автомобиля.

Как рассказал выживший водитель, тинейджеры «решили покататься», предусмотрительно сняв с Mercedes номера. «Я начал вилять машиной, из-за чего машина перевернулась в реку. Каким-то образом я и мой друг, сидел справа от меня, выбрались, остальные трое остались в машине», – пояснил подросток. По его словам, автомобиль принадлежит его дяде.

Махачкала, Наталья Петрова

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