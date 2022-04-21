Во Владивостоке 13-летний мальчик хотел взорвать школу

Во Владивостоке задержали ученика седьмого класса, которого подозревают в подготовке нападения на школу. Юноша создал взрывное устройство из подручных средств.

По данным телеграм-канала Baza, мальчик в прошлом году посмотрел документальный фильм о событиях в школе «Колумбайн». После этого он начал планировать нападение, подписался на несколько тематических пабликов, а к весне 2022 года окончательно утвердился в своем решении.

Школьник взял на даче у бабушки бензин, собрал серу со спичек, раздобыл селитру и изготовил несколько самодельных взрывных устройств. Он планировал взорвать учебное заведение 20 апреля. Помимо самодельных бомб с поражающими элементами, во время обыска у мальчика также нашли пневматический пистолет и два кухонных ножа.

Подросток живет с матерью и старшим братом, который учится в той же школе. По словам учителей, мальчик был тихим и не высказывал претензий или угроз. Лишь однажды он предложил однокласснику вступить в его группу по «колумбайну» (движение запрещено в России). Тот отказался, но никому не рассказал о поступившем предложении.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело. Расследование продолжается. В силу возраста мальчику не может грозить уголовная ответственность.

Владивосток, Зоя Осколкова

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