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NewDayNews.ru

Пятница, 22 апреля 2022, 13:18 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Запорожской области потерпел крушение Ан-26

В Запорожской области разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация.

По данным властей, воздушное судно потерпело крушение утром 22 апреля в Вольнянском районе. Отмечается, что самолет выполнял технический рейс, есть пострадавшие.

Причина катастрофы пока не известна. Украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что причиной крушения «стала не атака противника». Проверяется версия технической неисправности.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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