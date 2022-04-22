В Омске полуторагодовалый ребенок выпил чистящее средство

В Омске полиция проверяет факт отравления полуторагодовалого мальчика. Ребенок выпил чистящее средство.

По данным регионального управления МВД, мальчик остался без присмотра и добрался до чистящих средств на кухне. Одну из емкостей малышу удалось открыть и попробовать содержимое.

Ребенка доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у него химический ожог пищевода щелочью. Пострадавшему оказывают необходимую помощь, в настоящее время он находится в больнице под присмотром медиков.

В отделе полиции №5 УМВД России по городу Омску по факту несчастного случая проводится проверка.

Омск, Зоя Осколкова

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