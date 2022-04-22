В результате взрыва в Афганистане погибли 33 человека

В мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана прогремел взрыв, в результате которого погибли 33 человека, – сообщает РИА Новости.

Представитель движения Талибан* Забиулла Муджахид заявил, что в результате взрыва в мечети в Афганской провинции Кундуз погибли 33 человека, в том числе дети. Пострадали не мерее 43 человек.

В Twitter Муджахид написал: «Мы с прискорбием узнали, что взрыв произошел в мечети... в Кундузе сегодня днем. Тридцать три мирных жителя, в том числе дети, погибли, еще 43 человека пострадали. Талибан* осуждает это преступление и выражает соболезнования семьям погибших. Виновные будут задержаны и наказаны».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Кабул, Иван Бабурин

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