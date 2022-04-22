В минобороны РФ сообщили об одном погибшем и 27 пропавших без вести членов экипажа крейсера «Москва»

В министерстве обороны РФ в пятницу, 22 апреля, сообщили, что в ходе борьбы за живучесть в результате пожара 13 апреля ракетного крейсера «Москва» погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь.

«Министерство обороны Российской Федерации окажет помощь семьям погибшего члена экипажа крейсера «Москва» и пропавших без вести», – заявили военном ведомстве.

В минобороны также сообщили, что «абсолютное большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы крейсера «Москва» выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота. Несколько военнослужащих с крейсера, пожелавших перевестись в другие гарнизоны, продолжат службу на кораблях других флотов».

Ряд военнослужащих, пожелавших перевестись в другие гарнизоны, продолжат службу на кораблях других флотов. Военнослужащие (матросы) по призыву по истечению сроков службы будут уволены в запас.

Москва, Иван Бабурин

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