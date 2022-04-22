В Вашингтоне произошла стрельба. Есть пострадавшие

В столице США в пятницу, 22 апреля, произошла стрельба недалеко от нескольких посольств, ранены трое. К месту инцидента стянуты крупные силы полиции, – сообщает РИА Новости.

Представитель полиции в Вашингтоне рассказал, что в результате стрельбы пострадали двое мужчин и одна женщина.

«Мы реагируем на сообщения о стрельбе. Пока найдены трое пострадавших. Никто из них не умер. Сам инцидент все еще в очень активной фазе», – сообщил представитель вашингтонской полиции.

Недалеко от места стрельбы на северо-западе Вашингтона, находятся посольства Израиля, Нигерии, Пакистана, Бангладеш, Эфиопии и Иордании.

Вашингтон, Иван Бабурин

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