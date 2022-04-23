Пьяный томский полицейский насмерть задавил двух 16-летних девушек

В селе Мельниково Томской области пьяный полицейский насмерть сбил двух 16-летних девушек и скрылся с места происшествия, сообщает региональное управление МВД РФ.

Тела несовершеннолетних были обнаружены сегодня в 04:30 на обочине дороги на улице Кирова.

Правоохранители установили, что девушек шли по краю проезжей части, когда их сбил водитель автомобиля ВАЗ. В результате полученных травм пострадавшие скончались на месте.

Причастный к происшествию мужчина задержан. Им оказался 23-летний сотрудник ОМВД России по Шегарскому району. Он управлял автомобилем в свободное от службы время. Медосвидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранитель отстранен от несения службы. По факту произошедшего назначена служебная проверка, по результатам которой «он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – говорится в сообщении.

Областное управление Следственного комитета возбудило против сотрудника полиции уголовное дело по п. «а» и «б» ч. 6 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения). Фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы. Решает вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Томск, Наталья Петрова

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