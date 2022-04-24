На священника напали с ножом в церкви в Ницце

В Ницце ранили священника ножом. Нападавшим оказался 31-летний француз, его задержали, сообщает BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

Священнослужитель подвергся нападению во время воскресной утренней мессы в католической церкви Сен-Пьер-д'Арен. Пострадавший получил ранения голени и легкого.

Полиция задержала нападавшего. По словам источника, это 31-летний француз, страдающий биполярным расстройствам.

По факту нападения на священника проводится расследование. Отмечается, что полиция не рассматривает версию террористической атаки в качестве основной.

Ницца, Наталья Петрова

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