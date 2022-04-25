В петербургской девятиэтажке произошел взрыв, эвакуированы 66 жильцов

Взрыв прогремел в девятиэтажном жилом доме в Санкт-Петербурге. Обошлось без пострадавших. Из здания эвакуировали 66 человек.

Происшествие случилось в ночь на понедельник, 25 апреля, в жилом доме на Товарищеском проспекте, сообщает издание 78.ru. Неустановленное устройство сработало на лестничной площадке между 7 и 8 этажами. По предварительной информации, незадолго до инцидента в подъезд зашел неизвестный в балаклаве.

В результате взрыва на трех этажах выбиты окна, повреждены двери лифта. Кроме того, на фасаде дома образовалась трещина, передает ТАСС со ссылкой на источник. По его данным, эвакуированы 66 жильцов подъезда, включая 18 детей. Люди размещены в ближайшей школе. Сейчас специалисты обследуют дом.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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