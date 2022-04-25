В Индонезии извергается один из самых смертоносных вулканов в мире

В воскресенье в Индонезии произошло извержение вулкана Анак Кракатау. Он расположен в Зондском проливе между островами Ява и Суматра. Вулкан изверг столб дыма, достигавший высоты около трех километров, сообщает Геологическая служба Индонезии, которую цитирует AFP.

«Мы наблюдаем продолжающиеся извержения с тяжелыми облаками, которые достигают высоты от 500 до 3000 метров над вершиной (вулканом)», – сказал геолог Дена Мардионо.

Анак Кракатау означает «дитя Кракатау» – это печально известный вулкан, извержение которого в 1883 году было одним из самых сильных в истории человечества. Оно унесло жизни около 35 000 человек.

По словам Мардиона, Анак Кракатау извергался как минимум 21 раз за последние недели, но воскресное извержение было самым сильным.

Власти запретили передвижение в пределах двух километров от вулкана. Опасность оценена в 2 бала по четырехбальной шкале. Местные жители также должны носить маски, чтобы не дышать пеплом.

Анак Кракатау извергся в последний раз 2018 году, большая часть горы рухнула в море, вызвав сильное цунами, унесшее почти 430 жизней, были разрешены тысячи домов. Сам вулкан потерял около двух третей своей высоты и объема.

Индонезия расположена в так называемом Тихоокеанском огненном круге, где сходятся тектонические плиты, поэтому здесь часто происходят извержения вулканов и землетрясения. В стране насчитывается около 130 действующих вулканов.

Москва, Елена Васильева

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