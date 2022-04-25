МЧС: при подтоплении шахты в Кузбассе погиб один горняк, идет эвакуация

Шахту «Ерунаковская-8» в Кузбассе подтопило в результате прорыв водоотвода, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

В результате аварии погиб один горняк, еще один пострадал, передает ТАСС, ссылаясь на источник на предприятии. В то же время собеседник «Интерфакса» сообщил о гибели по меньшей мере двух человек, судьба еще нескольких горняков неизвестна.

В забое на момент ЧП находились более 200 шахтеров, они выводятся на поверхность. На месте происшествия работают горноспасатели.

Позже в региональном управлении МЧС подтвердили информацию о гибели одного шахтера. «На момент ЧП в шахте находились 211 человек, в том числе на аварийном участке 11 человек. 10 вышли самостоятельно, один, к сожалению, погиб. Все остальные 200 человек выходят сами на поверхность, их жизни ничего не угрожает», – сообщили ТАСС в пресс-службе.

Угольная шахта «Ерунаковская-8» запущена в 2013 году, предприятие входит в ПАО «Распадская», которое принадлежит Evraz.

Кемерово, Наталья Петрова

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