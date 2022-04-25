В Ставрополье предотвращен теракт на транспорте

Сторонник запрещенной в России террористической организации ИГИЛ планировал теракт на объекте транспортной инфраструктуры в Ставропольском крае, он задержан ФСБ. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.

По адресу проживания задержанного обнаружены и изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы, приобретенные им для изготовления самодельного взрывного устройства.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Отмечается, что в ходе следственных действий задержанный дал признательные показания. Его личность не раскрывается.

Ставрополь, Наталья Петрова

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