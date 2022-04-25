В Дагестане полицейский застрелил пытавшегося скрыться водителя

В Дагестане полицейский застрелил водителя, который сначала попытался скрыться, а затем хотел сбить сотрудника патрульно-постовой службы (ППС). Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел накануне на 825-м километре федеральной автодороги «Кавказ». Нарушитель не отреагировал на требование полицейских остановиться и попытался скрыться. Сотрудники ППС попробовали ему помешать.

Тогда водитель хотел наехать на полицейского и был ранен в плечо, так как правоохранитель применил табельное оружие. Позже от полученного ранения пострадавший скончался в больнице.

По факту гибели мужчины проводится проверка.

Махачкала, Зоя Осколкова

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