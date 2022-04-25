Мужчина обвинил возлюбленную в похищении за то, что она его бросила

Житель Забайкальского края лишится свободы за ложный донос. Он заявил, что его сожительница похитила его и избила. Оказалось, что всю эту историю он выдумал, что отомстить бывшей возлюбленной за расставание.

Мужчина обратился в полицию в 2021 году. Он заявил, что женщина, с которой он расстался, организовала его похищение. Бывшая вместе с двумя жителями села Макеевка якобы насильно удерживали его в подвале неизвестного дома и избивали.

Правоохранительные органы установили, что никакого похищения не было. Мужчина донес на свою сожительницу из-за того, что та решила порвать с ним.

По данным прокуратуры Забайкальского края, мужчина был ранее судим. С учетом предыдущих приговоров он проведет 4,5 года в колонии строгого режима.

Чита, Зоя Осколкова

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