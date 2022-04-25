В детском саду в Удмуртии малыши пострадали при взрыве

В Удмуртии в детском саду произошла детонация взрывателя снаряда. В результате легкие травмы получили два мальчика. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в поселке Пугачево. Два ребенка в возрасте шести лет играли со взрывателем, который нашли на территории поселка. В какой-то момент произошел хлопок.

Детей осмотрели врачи, медицинская помощь не понадобилась, у мальчишек обнаружили лишь легкие царапины.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям «халатность» и «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Ижевск, Зоя Осколкова

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