В Белгородской области подверглось обстрелу второе село за день

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, вечером в понедельник, 25 апреля, сообщил, что обстрелу подверглось село Журавлевка, пострадали 2 человека, повреждены жилые дома. Ранее с украинской стороны было обстреляно село Нехотеевка, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Должен был уехать в командировку в Москву, уже садился в поезд. Позвонила глава Журавлевки Анжелика Васильевна. Начался обстрел села. Командировку отменил, остаюсь в регионе. Уже сейчас понятно, что есть пострадавшие мирные жители. Пока это двое раненых: мужчина с ранением в руку и женщина в область шеи. Машины скорой помощи уже выехали на место. Есть разрушения жилых домов. Масштабы оценим после подомового обхода. Все, что разрушено, восстановим»

Ранее Журавлевка, по словам Гладкова, уже подвергалась обстрелу. В селе был объявлен режим ЧС, людей эвакуировали. Журавлевка расположена менее чем в двух километрах от границы с Украиной.

В понедельник, 25 апреля, в Белгородской области за несколько часов до обстрела Журавлевки подверглось атаке со стороны Украины село Нехотеевка.

«Был обстрел с украинской стороны Нехотеевки. Есть поврежденные жилые постройки и личный транспорт. Пострадавших среди мирных жителей нет», – написал тогда глава региона в своем телеграм-канале.

Белгород, Иван Бабурин

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