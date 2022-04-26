В Новосибирске пятеро мужчин похитили девушку ради доли в квартире

В Новосибирске пятеро мужчин похитили 18-летнюю студентку и увезли ее в Самару. Преступники требовали отдать долю в квартире. Об этом сообщает Следственный комитет.

Похищение было совершено в марте. Злоумышленники брызнули в лицо газовым баллончиком и избили девушку. Затем они насильно увезли ее в Самару, где удерживали и требовали, чтобы она отказалась от доли в квартире стоимость 1,5 млн рублей.

Студентке удалось сбежать через окно, после чего она вернулась в Новосибирск и обратилась с заявлением в полицию.

Уголовное дело возбуждено по п. «а», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере).

В преступлении подозреваются четыре уроженца Самары и один житель Новосибирска. Обвиняемым от 36 до 73 лет.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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