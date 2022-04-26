В реке Обь выловили тело женщины без головы и рук

Рыбаки в Новосибирской области выловили труп женщины, у которого не было рук и головы. Следственный комитет проводит проверку.
Страшный улов ожидал рыбаков на реке Обь, неподалеку от лодочной станции в Мочище. Один из мужчин заметил тело и позвонил в правоохранительные органы.
По словам очевидцев, труп настолько сильно разложился, что трудно было понять, где руки и ноги. Позже рыбаки разглядели, что у тела отсутствует голова и верхние конечности.
По факту обнаружения погибшей проводится доследственная проверка. Назначены экспертизы. Следователи проверяют списки пропавших без вести, чтобы установить личность женщины.
Новосибирск, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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