В реке Обь выловили тело женщины без головы и рук

Рыбаки в Новосибирской области выловили труп женщины, у которого не было рук и головы. Следственный комитет проводит проверку.

Страшный улов ожидал рыбаков на реке Обь, неподалеку от лодочной станции в Мочище. Один из мужчин заметил тело и позвонил в правоохранительные органы.

По словам очевидцев, труп настолько сильно разложился, что трудно было понять, где руки и ноги. Позже рыбаки разглядели, что у тела отсутствует голова и верхние конечности.

По факту обнаружения погибшей проводится доследственная проверка. Назначены экспертизы. Следователи проверяют списки пропавших без вести, чтобы установить личность женщины.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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