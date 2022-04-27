В Башкирии пропали четверо детдомовцев

В Башкирии пропали четверо воспитанников детского дома. Об этом сообщает региональное управление МВД.
В полицию обратились представители центра «Петровский детский дом». Они сообщили, что накануне четверо учеников потерялись после занятий в школе, которые закончились в два часа дня. Пропавшим подросткам от 11 до 14 лет.
«Сейчас полицейские ведут розыск детей», – говорится в сообщении.
Правоохранительные органы просят тех, кто располагает сведениями о местонахождении воспитанников детдома, обратиться в полицию.
Уфа, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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