Украинские боевики ударили ракетами по Херсону

В центре Херсона, рядом с телецентром прогремела серия мощных взрывов, – сообщает РИА Новости.

Агентство сообщает, что со стороны позиций украинских войск были нанесены удары, как минимум, двумя ракетами «Точка-У» и несколькими РСЗО «Ураган».

Позже источники РИА Новости в силовых структурах сообщили, что украинские войска выпустили по Херсону три ракеты «Точка-У», две из которых были сбиты.

О жертвах и пострадавших да данный момент информации нет.

Отметим, что ранее в среду, 27 апреля, в ЛНР в результате артиллеристского обстрела ВСУ Первомайска и Стаханова погибли двое мирных жителей, еще трое получили ранения.

Кроме того, в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинской армии получил ранение мирный житель республики.

Херсон, Иван Бабурин

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