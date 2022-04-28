В Саратове потерпел крушение вертолет

В Саратове упал вертолет «Ансат-У», после чего возник пожар. На место происшествия направились спасатели.

Как сообщает телеграм-канал «112», крушение произошло в районе Кумысной поляны, что на западе города. По словам очевидцев, после падения вертолета загорелась лесополоса.

Известно, что на борту в момент аварии находились три человека. Борт совершал учебный полет.

Позже выяснилось, что экипажу удалось покинуть падающий вертолет с помощью парашютов. Одного из пилотов обнаружили живым, еще двоих ищут.

Саратов, Зоя Осколкова

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