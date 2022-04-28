В Курганской области введен режим ЧС из-за пожаров и начата эвакуация в двух населенных пунктах

В Курганской области из-за природных пожаров, угрожающих населенным пунктам, введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), – сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

В пресс-службе МЧС сообщили: «28 апреля в связи с установлением сухой и ветреной погоды, высокими температурами, способствующими повышению классов пожарной опасности, а также увеличением количества природных пожаров, на территории Курганской области введен режим ЧС».

Также в МЧС сообщили, что начата эвакуация населенных пунктов Просвет и Новый просвет, поселка Чистопрудный и деревни Чернавское.

«Большинство эвакуированных размещены у родственников, для остальных открыты пункты временного размещения в районных школах», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в Курганской области установилась сухая и ветреная погода и высокие температуры, способствующие повышению классов пожарной опасности и росту числа природных пожаров.

Ранее сообщалось, что во время природного пожара в курганском селе Моревское погиб один человек. Огонь перекинулся от природного пожара на строения. На данный момент возгорание охватило пять жилых и шесть нежилых домов. В СНТ «Малиновка», куда также перекинулся пожар, огонь охватил 55 строений.

Курган, Иван Бабурин

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