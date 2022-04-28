В аэропорту «Бен-Гурион» эвакуировали пассажиров из-за снаряда в багаже туристов

Эвакуация пассажиров в аэропорту в зале вылета аэропорта «Бен-Гурион» прошла в четверг, 28 апреля из-за снаряда, обнаруженного в чемодане туристов, – сообщает израильское издание Newsru.co.il.

Издание сообщает, что во время досмотра вещей в багаже туристов из США был обнаружен старый снаряд, который они подобрали во время визита на Голанские высоты.

Туристы намеревались привезти находку домой в качестве сувенира из Израиля.

Обнаружив подозрительный предмет, служба безопасности аэропорта попросила пассажиров немедленно покинуть здание аэропорта.

На видео с камер наблюдения, опубликованных в социальных сетях, можно увидеть, что в зале вылетов началась паника. Многие пассажиры, торопясь к выходу, падали, спотыкаясь о чемоданы.

После проверки службами безопасности и удаления подозрительного предмета из здания, аэропорт вернулся к работе в нормальном режиме.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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