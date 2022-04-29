В результате взрыва в мечети в Кабуле погибли не менее десяти человек

В одной из суннитских мечетей Кабула, прогремел взрыв, в результате которого не менее 10 человек погибли и, по крайней мере, 20 получили ранения. В последнюю пятницу священного месяца Рамадан мечеть была до отказа заполнена молящимися, – сообщают СМИ.
По данным представителя МВД Афганистана, в результате взрыва пострадали, по меньшей мере, 15 человек. В свою очередь, агентство Associated Press, со ссылкой на представителя Талибана*сообщило, 20 человек получили ранения.
Сообщается также, что ответственность за теракт никто не взял.
*Организация признана террористической и запрещена в России
Кабул, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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