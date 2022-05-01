В горах Сочи трагически погиб гендиректор «Красной поляны»

В Сочи трагически погиб 37-летний генеральный директор курорта «Красная поляна» Андрей Круковский. По данным источников «Интерфакса», накануне он сорвался со скалы во время горного спуска в районе крепости Пслух, после чего был госпитализирован, но от полученных травм скончался.

Круковский руководил курортом с 2019 года, в НАО «Красная поляна» работал с 2015 года, входил в совет директоров компании. Прощание с гендиректором состоится 3 мая в Красной Поляне.

Сочи, Светлана Антонова

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