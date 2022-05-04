От ВАЗа осталась груда металла: в ДТП под Ростовом-на-Дону погибли 6 человек

В результате дорожной аварии с минивэна в Ростовской области погибли шесть человек, в том числе трое детей. Еще четыре человека пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП произошло ночью 4 мая в Красносулинском районе. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу, где столкнулся с минивэном Mercedes-Benz Viano. В салоне иномарки находились пять пассажиров.

В результате аварии погибли водитель и пять пассажиров ВАЗа, среди погибших – трое детей, передает ТАСС. Еще четыре пассажира минивэна получили травмы.

Правоохранители выясняют все обстоятельства страшного ДТП. Судя по фото с места аварии, от отечественного автомобиля осталась груда металла.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Прокуратура Ростовской области организовала проверку в связи с аварией, говорится в сообщении ведомства.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

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