В Нижегородской области загорелись железнодорожные цистерны

В городе Дзержинске Нижегородской области произошел пожар на территории железнодорожной станции. По данным местных СМИ, загорелась цистерна с растворителем.
ЧП произошло на станции Игумново. Площадь пожара составила около 2500 квадратных метров, сообщили в региональном управлении МЧС. В ликвидации горения задействованы 55 человек, 17 единиц техники.
«Угроза населению отсутствует. Жертв и пострадавших нет, – уточнили в МЧС. – Работы по тушению пожара продолжаются».
В свою очередь местные жители делятся в соцсетях фотографиями из разных точек города, на которых видны клубы черного дыма. Ранее местные СМИ сообщили, что в цистерне находился растворитель.
Роспотребнадзор берет пробы воздуха в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра. Проверку по факту произошедшего организовала и областная прокуратура.
Нижний Новгород, Зоя Осколкова
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