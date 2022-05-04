В Нижегородской области загорелись железнодорожные цистерны

В городе Дзержинске Нижегородской области произошел пожар на территории железнодорожной станции. По данным местных СМИ, загорелась цистерна с растворителем.

ЧП произошло на станции Игумново. Площадь пожара составила около 2500 квадратных метров, сообщили в региональном управлении МЧС. В ликвидации горения задействованы 55 человек, 17 единиц техники.

«Угроза населению отсутствует. Жертв и пострадавших нет, – уточнили в МЧС. – Работы по тушению пожара продолжаются».

В свою очередь местные жители делятся в соцсетях фотографиями из разных точек города, на которых видны клубы черного дыма. Ранее местные СМИ сообщили, что в цистерне находился растворитель.

Роспотребнадзор берет пробы воздуха в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра. Проверку по факту произошедшего организовала и областная прокуратура.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

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