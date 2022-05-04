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Среда, 4 мая 2022, 23:57 мск

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Украинские военные обстреляли колонну беженцев. Есть погибшие и раненые

Колонна беженцев, следовавшая из Волчанска в Харьков, подверглась обстрелу со стороны украинских неонацистов. Есть погибшие и раненые, – сообщает РИА Новости со ссылкой очевидца событий.

По словам свидетеля нападения, украинская сторона открыла огонь, когда колонна из 34 машин выехала на неподконтрольную России территорию и оказались около поселка Старый Салтов.

«Стреляли со стороны украинского блокпоста», – сообщил очевидец.

«На моих глазах погибла бабушка, у нее было прямое попадание в голову... Погибла подруга, которая со мной приехала на своем автомобиле... Погибла девочка 13 лет, а ее мама сейчас в тяжелом состоянии», – рассказал свидетель обстрела беженцев.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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