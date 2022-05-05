На Ладожском озере ищут трех пропавших туристов из Санкт-Петербурга

В Лахденпохском районе Карелии ведутся поиски трех туристов из Санкт-Петербурга, которые перестали выходить на связь. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

По информации ведомства, 30 апреля трое петербуржцев вышли из поселка Вятиккя Лахденпохского района на байдарке в акваторию Ладожского озера и до сих пор не вернулись.

Последний раз туристы выходили на связь днем 3 мая. Сейчас проводятся поисково-спасательные работы.

Петрозаводск, Наталья Петрова

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