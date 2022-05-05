Вологжанка родила двойню, в чьей крови нашли ацетон и барбитураты

Жительница Вологды родила двойню во время застолья в притоне. Врачи борются за жизнь недоношенных малышей, в крови которых нашли спирт, наркотики и ацетон.

Женщина почувствовала схватки во время застолья и вскоре родила двух малышей. Собутыльники перерезали пуповину, замотали младенцев в одеяло и вызвали скорую. Врачи определили, что новорожденные появились на свет на 27-й неделе беременности.

Детей в критическом состоянии доставили в областную больницу, где поместили в инкубатор – таким детишкам нужна температура не ниже 37 градусов. Врачи уверены, что только холодовая травма не позволила младенцам погибнуть на месте родов от отравления. В крови мальчика и девочки нашли большие дозы спирта, барбитуратов и ацетона. Пока ими занимались врачи, дети не издали ни звука.

Малыши родились 22 апреля, сейчас их состояние оценивается как очень тяжелое. Врачи увидели в этом признаки работающих внутренних органов и борются за жизнь младенцев. Детям еще предстоит научиться самим дышать, кушать и провести в больнице до трех месяцев – пока не наберут вес более двух килограммов.

По данным медиков, женщина не состояла на учете в женской консультации и не знала, что носит двойню, пишет «Красный север».

Вологда, Наталья Рязанова

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