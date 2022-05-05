В Израиле произошел теракт в День независимости

В израильском городе Эльад произошел теракт, в результате которого три человека убиты и двое серьезно ранены, – сообщают израильские СМИ.

В эфире 12-й телеканала сообщили, что в результате нападении мужчины, вооруженного топором и ножом, на прохожих были ранены шестеро и трое убиты.

В сообщении на сайте телеканала говорится: «Теракт в День независимости: трое человек убиты и двое тяжело ранены в Эльаде. Двое подозреваемых, вооруженных топором и огнестрельным оружием, прибыли на площадь Ибн Гвироль в городе, а затем в парк Амфи. В результате нападения погибли три человека, еще четверо получили ранения: двое в тяжелом состоянии, один в состоянии средней тяжести и еще один человек получил легкие ранения».

В свою очередь, телеканал КАН-11 сообщает, что представители служб безопасности сообщили, что террористов, по всей видимости, было двое. Им удалось скрыться. Ведется их розыск. По словам свидетелей, террористы скрылись на белом коммерческом автомобиле.

Полиция и мэр Эльада Исраэль Паруш обратился к жителям с просьбой не выходить из домов, так как террористы все еще могут быть в городе. На месте происшествия находятся крупные силы полиции и армии.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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