В Кыргызстане оползни и сели накрыли более 800 домов

МЧС Кыргызстана в четверг, 5 мая сообщило, что на юге Кыргызстана в Ошской области селевые потоки и оползни, вызванные прошедшими 3и 4 мая ливневыми дождями, накрыли 835 домов, более 1000 человек были эвакуированы.

В ведомстве сообщили, что из-за проливных дождей в Ошской области затоплено 229 домов, одна школа, внутрихозяйственные дороги и ряд других социальных объектов. Погибло несколько десятков голов домашнего скота. В соседней Джалал-Абадской области затоплено 606 жилых домов и 10 социальных объектов, эвакуировано 1063 человека. Кроме этого, в Нарынской области оползни разрушили несколько дорог.

«В связи с чрезвычайными ситуациями в вышеуказанных трех областях все государственные органы переведены на особый режим работы. Из-за оползней и селей инфраструктуре Ошской, Джалал-Абадской и Нарынской областей нанесен большой материальный ущерб. На данный момент ведутся работы по ликвидации последствий стихии, к которым, кроме сотрудников МЧС и местных органов власти, привлечены военнослужащие», – сообщили в пресс-службе МЧС Кыргызстана.

Бишкек, Иван Бабурин

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