По меньшей мере 53 человека погибли под обломками обрушившегося дома в Китае. Трагедия произошла в китайском городе Чанша, сообщает агентство AFP со ссылкой на государственное телевидение CCTV. Спасатели вытащили из-под обломков десять выживших, в том числе в минувший четверг удалось спасти одну женщину. Десятки людей числятся пропавшими без вести.

Восьмиэтажное здание, в котором располагались гостиница, апартаменты и кинотеатр, обрушилось в центре столицы провинции Хунань 29 апреля, причина обрушения до сих пор не установлена. В минувшее воскресенье местная полиция арестовала владельца здания и еще восемь человек, ответственных за проектирование и строительство, а также за якобы ложный отчет о безопасности строения.

В связи с увеличением в последние годы числа обрушившихся самостроек председатель КНР Си Цзиньпин заявил в субботу, что эти здания необходимо осмотреть и отремонтировать, если они представляют опасность для населения. Частые обрушения в Китае в основном связаны с несоблюдением норм безопасности, незаконными надстройками на другие этажи или отсутствием в конструкциях железной арматуры.

Пекин, Елена Васильева

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