В Хакасии горит дачный массив, огонь уничтожил 30 строений (ВИДЕО)

В столице Хакасии Абакане горит в дачный массив в районе горы Самохвал. За пару часов площадь возгорания выросла с 1 до 225 га, сообщили в региональном управлении МЧМ. Огонь охватил 30 строений. Пострадали два человека.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 14.32 местного времени (10.32 мск). На момент прибытия огнеборцев горели заборы и несколько дачных построек. В считанные минуты огонь перекинулся по сухой траве на заборы и другие постройки. По состоянию на 15.50, горели порядка 30 различных строений. Распространению пламени способствовал сильный ветер.

От огня пострадала женщина 1944 года рождения, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще один мужчина отравился продуктами горения, он также доставлен в больницу.

Из зоны ЧП эвакуированы 12 человек.

К тушению пожара привлечены вертолет Ми-8 МЧС России, пожарный поезд, 171 человек и 31 единица техники. На данным момент вертолет произвел 12 сливов воды в отдельные очаги пожара. Судя по видео с места происшествия, опубликованного ГУ МЧС по региону, основные очаги пожара к настоящему времени ликвидированы, пожарные тушат несколько горящих построек.

Абакан, Наталья Петрова

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