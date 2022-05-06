В результате взрыва отеля в центре Гаваны погибли восемь человек

Администрация президента Кубы в пятницу, 6 мая, сообщила, что число погибших в результате взрыва в отеле Saratoga в столице Кубы Гаване выросло до восьми, – сообщают СМИ.

В сообщении в Twitter администрации президента Кубы говорится: «На данный момент погибло восемь человек, тридцать госпитализированы».

Ранее власти сообщали о четырех погибших. СМИ отмечали, что ранены по меньшей мере 19 человек.

Ранее кубинские власти сообщили, что отель Saratoga в центре кубинской столицы был разрушен взрывом, в результате утечки газа.

«После взрыва в отеле на Кубе без вести пропали 13 человек», – сообщают кубинские власти.

Как сообщил РИА Новости генконсул РФ на Кубе, согласно информации властей, число погибших в результате взрыва в отеле Saratoga в центре кубинской столицы возросло до восьми. Информации о пострадавших после взрыва в гаванском отеле россиянах на данный момент нет.

Гавана, Иван Бабурин

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