Режим ЧС объявлен на всей территории Красноярского края из-за пожаров и штормового ветра

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил режим ЧС на территории региона из-за штормового ветра и природных пожаров.

В сообщении пресс-службы главы региона говорится: «С самого утра ситуация находится на контроле губернатора. Для исключения пожаров из-за обрыва проводов в результате сильного ветра, который достигает в некоторых местах до 40 м/с, были обесточены несколько населенных пунктов. Губернатор Александр Усс объявил режим ЧС на всей территории Красноярского края».

Региональное МЧС сообщает, что в Красноярском крае горят около 200 строений, несколько пилорам и детский сад, есть погибшие.По предварительным данным, в огне пожаров погибли пять человек, в том числе два ребенка.

По данным властей, на 13.00 (9.00 мск) в Красноярском крае зафиксировано возгорание 114 строений в восьми населенных пунктах и одном СНТ на территории 7 районов края.

Ранее сообщалось, что в Шарыповском районе горят две пилорамы на общей площади в 5 тысяч квадратных метров и более 50 строений в разных районах края.

Сообщается, что по тревоге поднят личный состав города Шарыпово из-за пожара в лесном массиве в поселке Усть-Парная и частном секторе города

Роспотребнадзор рекомендует жителям по возможности оставаться дома и не открывать окна.

Красноярск, Иван Бабурин

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