В Нижегородской области водитель сбил четверых детей на «зебре»

В Нижегородской области четверо несовершеннолетних пострадали в ДТП. Автомобиль сбил детей на пешеходном переходе. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла на перекрестке улиц Красные Зори и Островского в городе Выксе. Водитель «Лада Приора» не справился с управлением и сбил детей на «зебре». Установлено, что ребята переходили дорогу на разрешающий зеленый сигнал светофора.

«В результате ДТП четверо несовершеннолетних (две девочки и мальчик 2013 года рождения, девочка 2007 года рождения) получили ранения различной степени тяжести», – сообщили в ГИБДД. Пострадавших госпитализировали.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

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