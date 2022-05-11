В Пакистане в результате ДТП погибли 15 человек

В провинции Синд на юге Пакистана в среду, 11 мая, в результате столкновения пассажирского фургона и грузовика, погибли 15 человек, еще 10 получили ранения, – сообщают СМИ со ссылкой на представителей полиции и спасательной службы Пакистана.

Старший суперинтендант окружной полиции Джавед Ахмед Балоч, в частности, сообщил: «Грузовик выехал на встречную полосу и врезался в фургон, в котором находилось более 25 пассажиров. Авария произошла на Индском шоссе в районе Манджханд округа Джамшоро. Среди погибших есть женщины и дети».

«Причина аварии пока неизвестна, добавив, что по данному факту начато полномасштабное расследование», – сказали в полиции.

Сообщается также, что на место происшествия прибыли спасатели и сотрудники полиции, которые доставили всех пострадавших в ближайшую больницу.

«Представители медучреждения высказали опасения, что число погибших может возрасти, так как несколько раненых получили серьезные переломы и травмы головы и в настоящее время находятся в критическом состоянии», – сообщают местные СМИ.

Исламабад, Иван Бабурин

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