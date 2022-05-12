В Томске водитель сбил коляску с младенцем на «зебре»

В Томске автомобиль сбил коляску с семимесячной девочкой. Ребенка госпитализировали. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло на Большой Подгорной улице. Женщина с коляской переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда водитель Subaru не справился с управлением и допустил столкновение.

В результате девочка попала в больницу. Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона, состояние пострадавшей врачи оценивают как средней степени тяжести.

Правоохранительные органы проводят проверку.

Томск, Зоя Осколкова

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