В Томске водитель сбил коляску с младенцем на «зебре»

В Томске автомобиль сбил коляску с семимесячной девочкой. Ребенка госпитализировали. Об этом сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло на Большой Подгорной улице. Женщина с коляской переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда водитель Subaru не справился с управлением и допустил столкновение.
В результате девочка попала в больницу. Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона, состояние пострадавшей врачи оценивают как средней степени тяжести.
Правоохранительные органы проводят проверку.
Томск, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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