В Нигерии студентку-христианку за комментарий в соцсетях забили камнями и сожгли

На северо-западе Нигерии студентка-христианка погибла после обвинений в богохульстве на пророка Мухаммеда.

Убийство студентки произошло в штате Сокото, где законы шариата действуют наряду с общим правом, как и в других штатах консервативного мусульманского севера Нигерии. Газета «Фигаро» сообщает, что десятки учеников школы Шеху Шагари в четверг забросали камнями ученицу Дебору Самуэль, а затем сожгли ее тело. И произошло это после того, как они комментарий, который жертва расправы разместила в социальных сетях. Они сочли его оскорбительным для пророка Мухаммеда.

«Неоправданный инцидент»

По данным полиции, двое подозреваемых задержаны. Султан Сокото Мухаммаду Саад Абубакар, высший духовный авторитет нигерийских мусульман, и влиятельный католический епископ Сокото Мэтью Хассан Куках в четверг призвали население к спокойствию, сообщает «Фигаро».

«Совет султаната осудил инцидент... и призвал органы безопасности привлечь виновных в этом неоправданном инциденте к ответственности», – говорится в заявлении Мухаммаду Саада Абубакара. Султан, который также возглавляет Межрелигиозный совет Нигерии (NIREC) по межконфессиональной гармонии, призвал «всех сохранять спокойствие и обеспечивать мирное сосуществование» в стране.

Смертная казнь по шариату

Католический епископ Куках также осудил убийство, сообщил, что глубоко шокирован произошедшим. «Мы призываем власти расследовать эту трагедию и обеспечить привлечение к ответственности всех виновных», – сказал он. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как мертвая ученица с окровавленным лицом в розовом платье лежит на земле в окружении десятков больших камней, брошенных нападавшими. Полиция заявила, что все подозреваемые, указанные на этом видео, будут арестованы.

Нигерия, гигант с населением 215 миллионов человек, разделенный почти поровну между преимущественно мусульманским севером и преимущественно христианским югом, является одной из самых религиозных стран в мире. В исламе богохульство, особенно против Пророка, карается смертной казнью по законам шариата, введенным в 2000 году в 12 северных штатах Нигерии.

Сокото, Елена Васильева

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