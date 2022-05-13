В Дели в огне пожара погибли более 20 человек

В столице Индии в результате пожара погибли 26 человек и более 40 получили ранения, – сообщает телеканал NDTV

Телеканал со ссылкой на полицию Дели сообщил: «К настоящему времени было обнаружено 26 тел. Более 40 человек получили ожоги и были госпитализированы».

Представители полиции столицы Индии сказали, что пожар вспыхнул в коммерческом здании на западе города. На данный момент были спасены около 70 человек. При этом число погибших и пострадавших может вырасти, поскольку пожарные не прошли еще на один этаж.

Сообщается, что президент Индии Рам Натх Ковинд выразил соболезнования семьям погибших в пожаре.

Офис президента сообщил в Twitter: «Огорчен трагическим пожаром в здании в Дели. Мои соболезнования семьям погибших. Я желаю скорейшего выздоровления раненым».

Дели, Иван Бабурин

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