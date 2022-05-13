В результате атаки израильских ВВС в Сирии погибли пять человек, пострадал ребенок

В пятницу, 13 мая, в результате атаки, осуществленной израильскими ВВС в районе сирийского города Масьяф, погибли пять человек, ранены семь, в том числе ребенок. Нанесен материальный ущерб, – сообщает Sham FM.

В свою очередь, сирийское государственное агентство SANA также сообщило, что израильские ВВС нанесли ракетный удар в районе Масьяфа. По данным агентства, сирийские ПВО попытались отразить атаку, в результате чего большинство ракет упали на незастроенной территории.

Дамаск, Иван Бабурин

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